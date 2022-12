Appia Antica patrimonio UNESCO, Sermoneta aderisce alla proposta del MiBACT

L’Amministrazione Giovannoli, nella valorizzazione del territorio delle sue eccellenze dal punto di vista culturale e turistico, ha aderito alla proposta del Ministero della Cultura per candidare l’Appia “Regina Viarum” all’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale Unesco. Il sindaco Giuseppina Giovannoli, per un passaggio necessario per la presentazione della candidatura, il 10 gennaio si troverà a Roma per controfirmare il protocollo d’intesa assieme al ministero della Cultura e agli altri comuni e province aderenti.

Il sindaco Giuseppina Giovannoli spiega che: “Questa è una opportunità che abbiamo voluto cogliere per far conoscere la storia di Sermoneta, celebre per il suo borgo medievale ma che sul suo territorio conserva tracce importanti del mondo romano, come il Ponte di Traiano nel tratto di Appia che ricade nel Comune di Sermoneta. Entrare nel patrimonio Unesco significa tutelare un bene prezioso della nostra storia, ma soprattutto valorizzarlo ed entrare in una rete di promozione internazionale, con ricadute positive anche sulla nostra economia locale. Il ponte, ancora oggi utilizzato per l’odierno tracciato dell’Appia, fu rinforzato nel I secolo dopo Cristo dall’imperatore Traiano che quindi diede il nome all’infrastruttura. Il ponte conserva ancora le lapidi degli imperatori che si adoperarono per restaurare la via consolare. La candidatura Unesco serve per conservare l’eccezionale valore universale per le generazioni presenti e future” dell’Appia, un sito che “con le sue ben conservate testimonianze infrastrutturali, archeologiche architettoniche, funerarie e civili rappresenta un fenomeno non solo culturale, ma geografico e politico di eccezionale importanza”.