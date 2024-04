Appia, il 27 aprile al via il Festival delle Arti Performative “Regina Theatri”

Il Festival delle Arti Performative “Regina Theatri” celebrerà l’Appia a Terracina con una serie di eventi che prenderanno il via sabato 27 aprile. Ideato da Gemma Marigliani, il progetto mira a promuovere e sensibilizzare sul patrimonio culturale e artistico lungo la Via Appia, con particolare attenzione a Terracina e al suo Teatro Romano del I secolo A.C. Il programma includerà 10 eventi che si svolgeranno nei luoghi più rappresentativi del centro storico, con opere teatrali, performance musicali e altre manifestazioni artistiche. L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Alessandra Feudi, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per valorizzare le ricchezze del territorio, mentre il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha ribadito l’impegno nel promuovere la cultura come un diritto accessibile a tutti.