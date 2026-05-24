“Appia Regina Viarum”, la terza tappa di Minturno è un successo

Grande partecipazione e entusiasmo hanno la terza tappa del Festival “Appia Regina Viarum – Appia Antica” che, arrivato a Minturno, attende ora solo l’ultima giornata tra festa e storia. Promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo, l’evento è dedicato alla valorizzazione della Via Appia come straordinario patrimonio storico, culturale e identitario.

La tappa di Minturno ha unito cammini, archeologia, cultura e spettacolo, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati lungo un percorso immersivo tra storia e tradizioni del territorio.

Il recap della giornata

La giornata si è aperta con “Passo dopo Passo”, la terza tappa del cammino lungo la Via Appia Antica da Formia al Parco Archeologico di Minturnae, accompagnata dal “Gruppo dei Dodici” e da “Nomadia”, in un itinerario tra paesaggio, natura e memoria storica.

Grande partecipazione anche per le visite guidate nel centro storico di Minturno e nel Parco Archeologico di Minturnae, che hanno registrato complessivamente 77 partecipanti. Un percorso molto apprezzato che ha permesso ai visitatori di scoprire il patrimonio artistico, archeologico e culturale della città attraverso racconti, testimonianze e itinerari immersivi.

Particolarmente coinvolgente il gran finale nel Teatro Romano di Minturnae con il Festival di Musica e Balli Popolari. Il concerto ha fatto registrare grande entusiasmo e una significativa partecipazione di pubblico, che ha seguito con coinvolgimento le esibizioni degli artisti protagonisti della serata, trasformando il Teatro Romano in uno straordinario spazio di incontro tra musica, tradizione e identità popolare.

Nel corso delle prime giornate il Festival sta confermando una crescente capacità di coinvolgimento, grazie a un programma che unisce cultura, turismo lento, paesaggio, archeologia ed eccellenze territoriali. Proprio in quest’ottica, uno degli obiettivi perseguiti dall’Assessore Palazzo è quello di collegare idealmente la Via Appia con la Cucina Italiana, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, creando così un ponte tra due grandi patrimoni culturali capaci di raccontare identità, tradizioni, territori e comunità.

Domani ad Itri l’ultima tappa di uno splendido cammino

Il Festival si concluderà domani con la tappa finale di Itri. La giornata sarà dedicata in particolare ai giovani e alle scuole con visite didattiche lungo l’Appia Antica riservate agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Itri, curate dall’Ente Parco dei Monti Aurunci.

A seguire, presso il Palazzo Comunale, si terrà l’incontro didattico “Semi di domani lungo la Regina Viarum: esperienze, visioni e impegno”, accompagnato da una mostra espositiva degli elaborati artistici degli studenti, laboratori didattici gastronomici e momenti dedicati alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

Dopo il saluto dell’Assessore Elena Palazzo, previsti gli interventi del Direttore del Parco Naturale dei Monti Aurunci Giorgio De Marchis e della Dirigente scolastica Maria Laura Cecere, in una giornata che metterà al centro il rapporto tra giovani, territorio e futuro della Regina Viarum.