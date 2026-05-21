Appia, riaprono entrambe le gallerie a Terracina: via al ponte con Monte San Biagio

Estate con una svolta importante per la viabilità della provincia di Latina lungo la SS Appia: da giugno a settembre saranno aperte entrambe le canne della galleria “Galleria Tempio di Giove”, a Terracina, per alleggerire il traffico nei mesi di maggiore afflusso turistico.

La decisione è stata comunicata nel corso di una riunione istituzionale in Regione Lazio, alla presenza di ANAS e degli enti territoriali, su impulso del consigliere regionale Cosmo Mitrano.

Secondo quanto emerso, da giugno termineranno i lavori su una delle due canne, che tornerà quindi percorribile insieme all’altra per tutta l’estate. Da settembre, invece, una galleria sarà nuovamente chiusa per consentire il completamento degli interventi, con fine lavori prevista al 2028.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato l’avvio del progetto per il ponte tra Terracina e Monte San Biagio, considerato un intervento strategico per migliorare sicurezza e collegamenti lungo l’Appia.

Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha parlato di “una risposta importante e concreta per il territorio”, sottolineando come l’apertura estiva delle gallerie rappresenti “un risultato atteso da cittadini e operatori economici, soprattutto nei mesi di maggiore pressione sulla viabilità”.

“È un segnale chiaro – ha aggiunto – che dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa portare a risultati reali. Continueremo a vigilare affinché i tempi vengano rispettati e le opere completate senza ulteriori ritardi”.