Appia sito dell’UNESCO, l’appello dai sindaci dei Comuni esclusi

I sindaci dei Comuni della Provincia di Latina, coordinati dalla Provincia stessa guidata dal Presidente Gerardo Stefanelli, hanno inviato una lettera congiunta al Sottosegretario del Ministero della Cultura per conoscere lo stato della procedura di modifica minore dei perimetri del sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”, che mira al riconoscimento dei tratti esclusi che sul territorio pontino riguardano i comuni di Latina, Cisterna, Sermoneta, Sezze, Norma e Pontinia.

Come noto infatti nonostante diversi comuni del territorio pontino si trovino lungo l’antico tracciato della Via Appia, quelli elencati sono stati esclusi dal perimetro riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il Presidente Gerardo Stefanelli ritiene fondamentale che si dia seguito agli impegni assunti durante la riunione istituzionale tenutasi il 26 settembre 2024 presso il Ministero della Cultura, in cui per bocca del sottosegretario Mazzi era stata manifestata l’intenzione di procedere entro gennaio 2025 con la richiesta all’UNESCO di integrazione del sito.

Insieme ai sindaci ha richiesto formalmente conferma dell’avvio della procedura da parte del Ministero con aggiornamenti sullo stato dell’istruttoria tecnica e sulle tempistiche previste, definizione delle modalità di coordinamento istituzionale, e nel caso in cui non sia stato rispettato il termine previsto, chiarimenti sulla volontà politica di presentare la proposta entro gennaio 2026.

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha dichiarato: “Il nostro territorio ha costruito negli anni una solida rete istituzionale e culturale attorno alla valorizzazione della Via Appia. I Comuni sono pronti a mettere a disposizione conoscenze, progettualità e risorse documentali per rafforzare il dossier. Eventi come “I Giorni dell’Appia” e l’Appia Day hanno dimostrato quanto sia forte e condivisa la volontà di riconoscere il valore storico dell’intero tracciato. È ora che anche i tratti finora esclusi vengano riconosciuti e tutelati”.

Va riconosciuto che in questi anni la Provincia di Latina è stata davvero un motore per la valorizzazione dell’Appia. Oltre al continuo susseguirsi di eventi il sistema di governance adottato attraverso l’istituzione di una cabina di regia guidata dall’Ente di via Costa è stato preso come riferimento dal Ministero della Cultura e l’Unione Province Italiane.

Sempre l’UPI, con nota del suo Presidente Pasquale Gandolfi ha condiviso e sostenuto anche questa iniziativa promossa dal presidente Stefanelli. Scrive Gandolfi riferendosi ai presidenti delle province di Matera e Taranto che si trovano nella situazione analoga della Provincia di Latina: “Come sapete il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli sta promuovendo un’importante azione di valorizzazione del ruolo delle Province nell’ambito del progetto del Ministero della Cultura di inserimento di “Appia Regina Viarum” tra i siti Unesco. A questo scopo, Vi inoltro a titolo di modello, la lettera che il Presidente Stefanelli ha inviato al Ministero, con una richiesta di aggiornamenti in merito alla proposta di modifica minore dei perimetri del sito UNESCO Appia Regina Viarum sottoscritta da tutti i Comuni del territorio, e Vi invito a fare lo stesso nelle Vostre Province”.

La Provincia di Latina e il suo Presidente si candidano ad avere un ruolo sempre più di primo piano nella valorizzazione dell’Appia come bene UNESCO.