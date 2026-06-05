Appia Week: domenica apertura straordinaria per l’area archeologica di Tres Tabernae

Un’occasione imperdibile per tuffarsi nella storia romana e riscoprire i tesori nascosti del territorio. Domenica 7 giugno 2026, l’area archeologica di Tres Tabernae aprirà straordinariamente le sue porte al pubblico in occasione dell’Appia Week.

L’evento, che celebra la ricchezza del sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”, è il frutto di una stretta collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina (nell’ambito del Piano di valorizzazione 2026) e il comune di Cisterna di Latina. L’iniziativa vede inoltre il coinvolgimento della Diocesi, della Fondazione Roffredo Caetani e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.

Situato al km 58,100 della Via Appia, il sito archeologico potrà essere visitato gratuitamente e senza l’obbligo di prenotazione. Sarà possibile usufruire di visite guidate con i seguenti orari di partenza:

Mattina: ore 9:30 e ore 10:30

Pomeriggio: ore 14:45