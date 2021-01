Approvata la bonifica delle discariche di Borgo Montello e La Cogna

Il Consiglio provinciale di Latina ha approvato nella seduta di oggi la delibera che sottolinea “l’assoluta necessità di procedere alla bonifica dei siti di Borgo Montello a Latina e La Cogna ad Aprilia escludendo la previsione di realizzarvi ulteriori impianti o invasi”.

A illustrare il testo è stato il Presidente della Provincia Carlo Medici che in una nota ha sottolineato l’importanza di tali azioni al fine di “restituire alle popolazioni quei territori offesi”.

Il documento, una volta esaminato, è stato votato all’unanimità da tutti i consiglieri provinciali che nei loro interventi hanno sottolineato la sua importanza in vista dell’obiettivo finale, la chiusura dei due siti.

Si è poi parlato dell’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di stoccaggio dei rifiuti secchi dando seguito al confronto avvenuto in Conferenza dei sindaci che aveva indicato l’area nei pressi della Plasmon a Latina e una in zona industriale a Fondi.

Il presidente Medici ha ricordato che si tratta di impianti non inquinanti. «Per anni c’è stato un totale disinteresse – ha spiegato – e non può essere attribuita a questa amministrazione la responsabilità per un tema che non è stato affrontato e risolto. La tutela del territorio la garantiamo con la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti. Gli impianti saranno realizzati previa verifica dell’esistenza di tutti i requisiti e le caratteristiche necessarie anche dal punto di vista ambientale e non saranno inquinanti – ha concluso il presidente Medici ».