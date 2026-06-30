Approvato il bilancio consuntivo 2025 dei Commercialisti di Latina

Nei giorni scorsi, in videoconferenza, tramite la piattaforma Concerto (individuata dal Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), si è svolta l’assemblea degli iscritti all’ODCEC di Latina per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 nelle sue componenti e documenti a corredo.

Altissima la partecipazione, che ha visto l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 a larghissima maggioranza, con 266 voti favorevoli e con solo 1 voto contrario, così confermando il consenso per l’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine in carica.

Durante l’assemblea, il Presidente Efrem Romagnoli è stato coadiuvato dalla Vice Presidente Adelia Davoli, dal Consigliere Segretario Valerio Raffaelli, dal Consigliere Tesoriere Dante Stravato, dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità Marina Sai e dal Presidente del Collegio dei Revisori Raffaele Iannaccone.

Il Presidente Romagnoli ha commentato: “La pressoché unanime approvazione del consuntivo 2025 dimostra piena condivisione degli iscritti, con l’operato del Consiglio precedente e con quello attuale che ne rappresenta la continuità, caratterizzata da un impegno costante nel soddisfare le esigenze degli iscritti.”