Apre il “Vincenzo D’Amico”, la consegna delle chiavi al Centro Fitness Montello

È stato ufficialmente aperto oggi l’impianto sportivo “Vincenzo D’Amico” a Latina, con la consegna delle chiavi al Centro Fitness Montello, che si occuperà della gestione temporanea dell’area attraverso un patto di collaborazione con il Comune.

Da subito saranno fruibili l’area fitness e la pista di atletica, mentre il resto delle strutture entrerà in funzione dopo l’aggiudicazione del bando per la gestione pluriennale.

L’apertura è stata presentata questa mattina dal sindaco di Latina Matilde Celentano e dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che hanno sottolineato come l’obiettivo sia quello di restituire da subito alla città uno spazio sportivo e di aggregazione realizzato con fondi Pnrr. “Aprire l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico – afferma il sindaco Matilde Celentano – significa consegnare, in tempi record, ai cittadini, alle famiglie e ai giovani uno spazio di aggregazione, sport e socialità. Uno luogo che in questo quartiere non esisteva, da subito a disposizione degli abitanti della zona e dell’intera città. Ringrazio il Centro Fitness Montello e il presidente Sergio Zonzin per la disponibilità dimostrata attraverso il patto di collaborazione sottoscritto con il Comune di Latina, che resterà in essere nelle more dell’aggiudicazione del bando di gara con durata di otto anni. Il firmatario del patto di collaborazione si occuperà dell’apertura e della chiusura della struttura, oltre che di una piccola attività di cura che comprende pulizia, annaffiamento alberi, sradicazione piccole erbacce e quant’altro può contribuire al decoro, nonché presidio dell’impianto, con l’obiettivo di evitarne l’incuria e consentire ai cittadini di praticare attività sportiva”.

L’apertura e chiusura dell’impianto avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19.30, il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 7 alle ore 18. Il calendario indica giorni e orari di apertura minimi, in quanto il firmatario del patto di collaborazione ha facoltà di ampliare il calendario previa comunicazione al Comune di Latina.

Nei prossimi mesi, con il bando di gara, l’impianto sarà completato con campi da tennis, basket, volley, padel, calcetto e bocce, con particolare attenzione anche alle scuole del territorio.