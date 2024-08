McDonald’s è pronto a stabilirsi anche a Fondi. Presto un nuovo punto ristoro aprirà nel comune del Sud pontino offrendo così 50 nuovi posti di lavoro.

Contratti stabili e possibilità di crescita personale rappresentano un’opportunità per tanti residenti della zona, ma non solo, a caccia di un lavoro. C’è tempo fino all’8 settembre per candidarsi, basterà inserire il proprio curriculum sul sito McDonalds.it e compilare un breve questionario.