Un uomo di nazionalità tunisina è stato tratto in arresto per aver aggredito nella mattinata di ieri, all’interno dell’ex sito industriale Freddindustria di Aprilia, un cittadino indiano di 37 anni, colpendolo ripetutamente con una spranga di ferro in varie parti del corpo.

Il malcapitato è stato trasportato presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale, dove è tuttora ricoverato.