Aprilia, 30gr di cocaina e 32mila euro contanti in casa: arrestato un 25enne

I carabinieri hanno rinvenuto all’interno della sua abitazione circa 28,6 grammi di cocaina, oltre a 32mila euro contanti, una macchina conta-soldi e il vario materiale utilizzato per il confezionamento. E’ per questo motivo che un 25enne di Aprilia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno sequestrato il materiale rinvenuto, che sarà poi analizzato in laboratorio. Il giovane invece è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.