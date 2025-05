Aprilia, 33enne con un etto e mezzo di hashish: arrestato

Ad Aprilia è stato arrestato un 33enne del luogo per possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato arrestato in flagranza di reato.

Durante un normale servizio di perlustrazione i Carabinieri di Aprilia, hanno fermato l’uomo, e durante la perquisizione personale, estesa anche presso il suo domicilio, hanno trovato nella disponibilità dell’uomo circa 149 grammi di hashish suddivisa in dosi. Inoltre sono state trovate due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una pressa adibita al confezionamento dello stupefacente e la somma in denaro di 600 euro che si ritiene essere il provento dell’attività illecita.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasportato nella propria abitazione per svolgere gli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante, in attesa della convalida dell’arresto.