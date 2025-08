Aprilia, 34enne fermata con un coltello aggredisce i carabinieri: denunciata

Notte movimentata in città, dove una donna di 34 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri per porto di oggetti atti ad offendere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari della Stazione di Aprilia l’hanno fermata per un controllo di routine, trovandola in possesso di un coltello da cucina. Ma è stato durante le verifiche che la situazione è degenerata: la donna ha reagito in modo violento, minacciando e aggredendo i carabinieri, che hanno riportato lesioni e si sono dovuti recare al pronto soccorso per le cure.

Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà.