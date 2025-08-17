Aprilia, 34enne ritrovato con 43 dosi di coca e munizionamento: arrestato

Un 34enne residente in provincia di Roma, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Aprilia poiché ritrovato in possesso di droga e munizionamento.

L’uomo, già noto alle autorità, è stato perquisito dai militari dell’Arma, i quali hanno rinvenuto circa 25 grammi di cocaina suddivisa in 43 dosi, probabilmente destinata allo spaccio.

I carabinieri hanno quindi proceduto ad una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo due proiettili calibro 12. Il materiale è stato quindi posto sotto sequestro e l’uomo momentaneamente posto agli arresti domiciliari.