Aprilia: 4 spari contro bar in via dei Lauri dopo via Lussemburgo

Aprilia ancora sotto i riflettori: nuova raffica di spari dopo via Lussemburgo.

Nuova ondata di violenza nella notte ad Aprilia, con colpi d’arma da fuoco che colpiscono un bar e l’appartamento sovrastante, alimentando il timore di una spirale criminale fuori controllo.

Non si ferma l’ondata di intimidazioni nella città di Aprilia. Dopo gli episodi di via Lussemburgo, la notte appena trascorsa ha portato un nuovo raid armato: quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina di un bar in via dei Lauri e contro l’appartamento al piano superiore dello stesso stabile. L’attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha lasciato una scia di vetri infranti e proiettili incastrati nei muri, senza feriti ma con un chiaro messaggio di sfida.

Sul luogo sono giunti rapidamente gli agenti del Commissariato di Aprilia, supportati dalla Polizia Scientifica arrivata da Latina per i rilievi tecnici. Gli investigatori hanno repertato bossoli e frammenti, avviando analisi balistiche per ricostruire la traiettoria e l’arma usata. Al momento non ci sono piste privilegiate, ma gli inquirenti non escludono un legame con le sparatorie delle scorse ore, ipotizzando una regia comune dietro questi atti di intimidazione seriale.

La sequenza di attentati ravvicinati riaccende i riflettori sulla crisi della sicurezza ad Aprilia. I residenti parlano di un’atmosfera irrespirabile, con commercianti e famiglie che temono ritorsioni e rinviano uscite serali. Le autorità locali invocano misure straordinarie, mentre la Procura di Latina coordina le indagini per smascherare i responsabili e spezzare il clima di impunità. Una città sotto shock attende risposte concrete.