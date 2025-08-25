Aprilia, 43enne arrestato con mezzo chilo di cocaina e hashish in casa e in auto

Un controllo di routine si è trasformato in un maxi sequestro di droga. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti.

Il 43enne è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto. La perquisizione ha permesso di scoprire oltre 450 grammi di cocaina e più di 80 grammi di hashish nascosti all’interno del veicolo.

La successiva perquisizione domiciliare ha aggravato la posizione dell’uomo: in casa i militari hanno rinvenuto altri 200 grammi di hashish, circa 3.500 euro in contanti – ritenuti provento dell’attività di spaccio – e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutta la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Latina su disposizione dell’autorità giudiziaria.