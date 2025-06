Ad Aprilia è stato denunciato un 44enne, residente in provincia di Varese (VA), già noto alle Forze di Polizia, per possesso di armi e oggetti per offendere.

I Carabinieri di Aprilia, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida della propria autovettura.

A seguito di una perquisizione personale e del veicolo, hanno trovato una piccola quantità di sostanza stupefacente e due coltelli a scatto con lame della lunghezza di 10 cm e 15 cm, che sono state sequestrate successivamente.

Inoltre l’uomo è stato segnalato Prefettura di competenza come assuntore di sostanze stupefacenti.