Aprilia, 5 denunciati: la Polizia li trova con armi e arnesi da scasso

La Polizia di Stato di Aprilia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute gravemente indiziate del reato di detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere.

In particolare, nella notte di ieri durante un servizio di pattugliamento lungo la strada statale Pontina gli agenti hanno notato un’autovettura con a bordo 5 soggetti, tutti di etnia rom, il cui comportamento ha destato sospetti.

Dopo aver proceduto al controllo del veicolo e dei suoi occupanti, gli operatori hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare numerosi strumenti atti allo scasso, tra cui cacciaviti, tronchesi, forbici in acciaio, guanti, una tenaglia da carpentiere, chiavi a tubo e torce portatili, tutti occultati in occultati in diverse parti dell’abitacolo, anche sotto i sedili.

Al termine degli accertamenti, i cinque soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudizia, nei confronti di tre di loro, risultati residenti a Roma, è stato adottato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Aprilia.

L’attività si è inserita nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai reati predatori disposto dalla Questura di Latina, volto a garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Si precisa che il procedimento si è trovato nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati è valso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.