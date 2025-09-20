Aprilia, 50enne tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

Un 50enne di Aprilia ha tentato il suicidio dal tetto di un edificio della città.

Le autorità erano state messe al corrente dalla moglie che l’uomo aveva manifestato intenzioni suicidarie e, una volta accorsi sul posto, i carabinieri hanno effettivamente trovato l’uomo sul tetto di un palazzo, pronto a gettarsi nel vuoto.

Tramite un’operazione di mediazione avvenuta in collaborazione con i sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, l’uomo ha desistito ed è stato portato presso l’ospedale dei castelli di Ariccia per gli accertamenti e le cure del caso.