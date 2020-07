E’ stato sorpreso dai carabinieri di Aprilia, durante un controllo, con oltre un etto di cocaina. E’ stato così che un 53enne è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. L’uomo questa mattina era stato sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare e i militari avevano trovato 115 grammi della sostanza stupefacente. Il rito direttissimo in tribunale è previsto per la mattina di domani.