Aprilia, 59enne arrestato per droga: trovato con dosi pronte allo spaccio

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato nella giornata di oggi un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo che si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto in una via del centro. Alla loro vista, l’individuo ha tentato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di circa 28 grammi di cocaina e crack, già suddivisi in 46 dosi pronte per la vendita. Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita subito dopo, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la sostanza sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne quantità e purezza. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata di domani con rito direttissimo.