Aprilia, 76 dosi di crack e oltre mille euro in contanti: arrestato 18enne

Deteneva oltre 40 grammi di crack già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, insieme a un bilancino di precisione e a circa 1.300 euro in contanti. Per questo un giovane di 18 anni di Aprilia, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di droga sul territorio.

Il giovane è stato fermato mentre si trovava a bordo di un motociclo in suo uso. L’atteggiamento ritenuto sospetto ha spinto i militari dell’Arma ad approfondire i controlli con una perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare.

All’esito delle verifiche, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, suddivisi in 76 dosi, oltre a un bilancino di precisione e alla somma in contanti composta da banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. La droga sarà ora sottoposta ad analisi qualitative e quantitative come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, il 18enne è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida con rito direttissimo prevista nella mattinata odierna.