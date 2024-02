Aprilia a mano armata, tre rapine in poche ore: si indaga

Tre rapine a mano armata in meno di 24 ore. E’ allarme criminalità ad Aprilia, dove i carabinieri stanno dando caccia ai banditi che hanno seminato il panico in città prima rapinando un noto imprenditore della città, alle 10 di ieri mattina in strada, privandolo del suo orologio. Poi a farne le spese è stato l’ufficio postale di Largo Marconi, dove un uomo, forse armato di martello, si è fatto dare il bottino di poco più di mille euro. Infine l’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto ieri sera in farmacia a Montarelli dove un malvivente si è fatto consegnare l’incasso.