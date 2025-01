Aprilia, abusi in casa dagli amici della madre: 14enne in aula

Le aveva fatto da padrino di battesimo, e proprio per questo doveva essere una persona di fiducia. E’ accusato invece di violenza e molestie sessuali il 72enne che avrebbe abusato di una ragazzina, oggi 14enne. Abusi che sarebbero avvenuti in casa, e tra i protagonisti non ci sarebbe solamente l’anziano, ma anche un 27enne, amico della madre, accusato anche lui di violenza sessuale.

E’ stato nelle aule del Tribunale di Latina che, assistita da un assistente sociale e da una psicologa, la 14enne ha ripercorso durante un incidente probatorio gli atti sessuali a cui l’avevano costretta, anche di fronte agli occhi impassibili della madre. Si di fronte a quella donna che avrebbe dovuto proteggerla e che invece non ha fatto nulla, addirittura girandosi dall’altra parte. Una serie di abusi che sono andati avanti per tempo senza che nessuno intervenisse.

Ora, insieme al 72enne e al 27enne, è iscritta sul registro degli indagati anche la madre della 14enne. Tutti dovranno rispondere di violenza sessuale aggravata. Per la bimba il Tribunale ha nominato un curatore speciale che tuteli i suoi interessi. L’attesa è tutta per la decisione del giudice per l’udienza preliminare.