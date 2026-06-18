Aprilia, abusi su un minore: arrestato un 74enne del posto

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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Orrore ad Aprilia, dove un 74enne del posto è stato arrestato per aver perpetrato abusi e atteggiamenti di violenza nei confronti di un giovane.

La denuncia arriva direttamente dalla famiglia del ragazzo. Da lì, le autorità sono riuscite a ricostruire gli atteggiamenti dell’uomo, che prima si sarebbe guadagnato la fiducia della vittima, a lui vicina in ambito sportivo, salvo poi approfittare di tal rapporto per i suoi loschi scopi.

Secondo quando si apprende dalle indagini delle autorità, l’uomo avrebbe creato un rapporto di dipendenza emotiva e soggezione psicologica nei confronti del minore.

A seguito di quanto scoperto, il Gip ha optato per la via del carcere.

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