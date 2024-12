Aprilia, accoltellato un uomo di 30 anni ad Ardea: si indaga

Un episodio avvolto nell’oscurità ha segnato Aprilia, ieri notte.

Un uomo, poco più che trentenne, si è presentato al pronto soccorso della clinica “Città di Aprilia” con una ferita da taglio, dichiarando di essere stato accoltellato nel territorio di Ardea. La lesione, non particolarmente grave, gli è valsa una prognosi di “solo” 10 giorni.

I dettagli sull’aggressione sono ancora sconosciuti: non è chiaro se il giovane abbia fornito indicazioni sull’identità dell’aggressore o sulle circostanze dell’accaduto. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, intervenuti sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’uomo e avviato le indagini per far luce su questa vicenda.

Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i contorni di un evento che resta avvolto nel mistero.