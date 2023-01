Aprilia, accusa malore mentre fa jogging: uomo in condizioni gravi

Attimi di paura questa mattina, in via Monteverdi di Aprilia, nei pressi dell’incrocio con via Toscanini, dove un uomo si è sentito male mentre stava facendo jogging.

Secondo le prime informazioni l’uomo stava correndo quando improvvisamente si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore. La scena è stata vista da alcuni passanti che subito hanno allertato i soccorsi.

Dopo l’allerta sono arrivati subito i sanitari del 118 che hanno praticato il massaggio cardiaco all’uomo, e lo hanno poi è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Aprilia. L’uomo purtroppo sembra essere in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri.