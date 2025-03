Aprilia, aggredisce carabinieri e sanitari dopo un incidente: arrestato

Un uomo di 38 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia per il reato di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e lesioni personali ad operatori sanitari.

I militari dell’arma sono intervenuti presso via Carroceto per un sinistro stradale. Giunti sul posto, assieme al personale del 118, sono stati oltraggiati ed aggrediti dall’uomo che, senza non poca difficoltà, è stato poi bloccato e tratto in arresto.

Durante la colluttazione, un militare dell’Arma, a causa delle lesioni riportate, è dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Aprilia.