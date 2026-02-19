Aprilia, agguato in pieno centro all’ex marito: denunciata coppia per lesioni

Un violento diverbio familiare degenerato in una vera e propria aggressione di strada. È quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di stato di Aprilia, che hanno denunciato a piede libero una donna e il suo attuale compagno. L’accusa è di lesioni personali in concorso ai danni dell’ex marito della donna.

L’episodio avvenuto in pieno giorno nel cuore della città nel dicembre 2025, ha assunto i contorni di un agguato punitivo. Secondo le indagini la vittima è stata affrontata dalla coppia per questioni legate alla separazione: al centro della lite il mancato rilascio di un immobile che la donna avrebbe dovuto lasciare in base agli accordi legali.

La situazione è precipitata rapidamente davanti agli occhi di diversi passanti. Solo il coraggioso intervento di un cittadino presente sul posto ha evitato il peggio: l’uomo è riuscito a bloccare uno degli aggressori permettendo alla vittima di sottrarsi a ulteriore violenza. Il bilancio per l’ex marito è stato comunque pesante, con traumi riportati alla spalla sinistra e al ginocchio destro.

Nonostante il raid fisico la pressione sulla vittima non si sarebbe placata. Pochi giorni dopo l’aggressione, la donna avrebbe contattato l’ex coniuge telefonicamente, rivolgendogli pesanti insulti e minacce di future ritorsioni.

Gli investigatori, guidati dalla denuncia della vittima, hanno dato il via a un’attività d’indagine meticolosa che ha compreso: L’ascolto di diversi testimoni oculari, L’analisi dei tabulati telefonici e di alcuni file audio e il riconoscimento fotografico del compagno della donna, di cui la vittima inizialmente non conosceva l’identità.

Il quadro indiziario raccolto dalla polizia ha portato alla denuncia della coppia all’autorità giudiziaria.

