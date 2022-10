Aprilia, al Rosselli solidarietà per le donne iraniane

Si è tenuto oggi, in occasione della 77esima Giornata Internazionale delle Nazioni Unite, la cerimonia Alzabandiera per riflettere sul ruolo e sull’impegno profuso dall’ ONU.

Il tema quest’anno, per celebrare la ricorrenza da parte degli studenti dell’istituto Carlo e Nello Rosselli Aprilia, è stato “Potenziale nella diversità” per combattere ogni tipo di discriminazione promuovendo, manifestando e realizzando il rispetto della diversità culturale, biologica e sociale.

Il messaggio lanciato dagli studenti è stato: la diversità è un punto di forza, un arricchimento e non va contrastata né eliminata.

Il rispetto della diversità e il divieto di discriminazioni sono solo due degli impegni assunti dalle Nazioni con la sottoscrizione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

Diritti che non possono mai dirsi definitivamente e completamente conquistati in nessun luogo ed in nessuna epoca perché le insidie sono continue e ovunque.

Il dirigente scolastico Prof. Ugo Vitti:

” Ricordiamo che ancora oggi le violazioni della libertà di espressione riguardano ben 77 Paesi, l’inesistenza di adeguate garanzie per un processo che possa dirsi equo 54 Paesi e la tortura ed i maltrattamenti vengono sistematicamente utilizzati in 81 Paesi. Oggi dedichiamo questo alzabandiera alle donne iraniane che, a prezzo della vita, da settembre levano la loro voce contro il regime teocratico degli Ayatollah che le opprime e lede i loro diritti fondamentali da 43 anni. Solidarietà per le donne iraniane da tutti noi.”