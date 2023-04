Aprilia, al via i contributi per il trasporto degli studenti con disabilità

Il Comune di Aprilia informa che, anche per l’anno scolastico in corso, 2022/2023, è possibile, per le famiglie degli studenti con disabilità che frequentano istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di IeFP, presentare domanda per la concessione di contributi per il servizio di trasporto scolastico.

Lo strumento consiste nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per il trasporto scolastico, con mezzi privati, svolto in ambito urbano ed interurbano, degli studenti suddetti.

Ai ragazzi disabili in grado di fruire autonomamente dei servizi pubblici è garantito il rimborso delle spese sostenute per l’abbonamento mensile ai mezzi pubblici di trasporto utilizzati per raggiungere l’istituto scolastico superiore frequentato.

Lo studente, residente nel Comune di Aprilia, dovrà essere in possesso:

– della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex legge n. 104/1992 in corso di validità);

– della diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente.

Sulla base delle richieste, da inoltrare attraverso apposita modulistica, l’Amministrazione procederà alla concessione dei contributi economici direttamente alle famiglie degli alunni disabili certificati, da calcolare su base chilometrica ed in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’Istituto Scolastico di riferimento, o al rimborso dell’abbonamento con mezzi pubblici.

Il valore del contributo, per ciascuno studente disabile, potrà coprire un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e, comunque, non potrà essere superiore all’importo di € 3.000,00 per utente.

Tale stima è stata effettuata calcolando una spesa media di € 0,50 a chilometro.

Qualora le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio dovessero essere insufficienti a coprire le richieste degli aventi diritto, il Comune, nei limiti della disponibilità regionale erogata, potrà liquidare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante: i contributi previsti potranno, pertanto, essere ridotti in quota proporzionale.

La richiesta di contributo dovrà pervenire, pena l’esclusione, non oltre le ore 12:00 del giorno 08 giugno 2023.

A tal fine, gli interessati potranno:

– trasmettere la domanda all’indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it indicando nell’oggetto: “CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ – A.S. 2022/2023”;

– consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia. La stessa dovrà riportare la dicitura “CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ – A.S. 2022/2023”.

Per informazioni o per avere la modulistica necessaria a presentare domanda, è possibile rivolgersi all’ufficio del Segretariato Sociale presso i Servizi Sociali o contattare il numero 06 92 018612.