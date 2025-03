Aprilia, allarme furti nella zona industriale: ladri ripresi dalle telecamere

Cresce la preoccupazione tra gli imprenditori della zona industriale “Caffarelli” di Aprilia a causa dell’ondata di furti che sta colpendo le aziende del territorio. Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi, con ingenti danni economici per le imprese colpite.

Una settimana fa, una banda di malviventi ha fatto irruzione in un’azienda, rubando cavi di rame e una saldatrice, per un bottino di circa 10mila euro. Martedì sera, invece, un altro stabilimento è stato preso di mira: il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un’industria vicina. Nel video si vedono almeno cinque persone arrivare in auto poco prima delle 21, entrare nello stabilimento e poi fuggire dopo circa 30 minuti. I filmati sono stati consegnati ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i vari furti.

La preoccupazione del Ciap

Di fronte a questa escalation criminale, il Consorzio Industriale di Aprilia (Ciap) ha lanciato un allarme sulla sicurezza della zona. Il presidente Marco Braccini ha espresso forte preoccupazione per la situazione:

“Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle nostre attività. In primo luogo, chiederemo alle forze dell’ordine di intensificare i controlli e le pattuglie nella nostra area. Tuttavia, riteniamo fondamentale implementare una sorveglianza costante durante le ore notturne. Inoltre, invitiamo tutti gli imprenditori a collaborare attivamente e a segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi attività sospetta.”

L’aumento dei furti sta creando grande allerta tra gli operatori economici, che chiedono interventi rapidi per arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza alle aziende del territorio.