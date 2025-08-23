Aprilia, “Alto Impatto”: arresti, denunce e droga sequestrata

Notte di controlli straordinari ad Aprilia, dove carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani hanno passato al setaccio le zone più calde della città con un’operazione “ad alto impatto”. Quartieri centrali e periferie nel mirino, soprattutto le aree più degradate e a rischio criminalità.

Il bilancio parla chiaro: 55 veicoli fermati, 71 persone identificate – 15 delle quali già note alle forze dell’ordine – cinque multe per violazioni al codice della strada, tre giovani trovati con hashish segnalati come assuntori e cinque perquisizioni personali.

Non sono mancati momenti di tensione: una 34enne del posto, fermata per un controllo, ha aggredito con calci e pugni un carabiniere procurandogli lesioni lievi. Per lei è scattata la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione rientra in una strategia di presidio costante del territorio. Proprio nei giorni scorsi, ad Aprilia i carabinieri avevano già messo a segno due arresti: un 32enne tunisino sorpreso subito dopo aver rubato un telefono da un’auto e trovato con la refurtiva addosso, e un 46enne finito di nuovo in manette perché evaso dai domiciliari.

Un’azione coordinata che, nelle intenzioni delle forze dell’ordine, vuole lanciare un messaggio forte: tolleranza zero verso criminalità diffusa e degrado.