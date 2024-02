Ancora spari di arma da fuoco in pieno centro ad Aprilia. Poco prima delle 11 in via Lombardia, stessa strada dove circa 3 settimane fa un suv è stato crivellato di proiettili, sono stati almeno tre i colpi di pistola uditi dai cittadini.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che hanno avviato le prime indagini. Non sarebbero stati ritrovati eventuali bossoli, il che farebbe pensare che possa essere stata usata un’arma a salve.