Aprilia, anziana cade in casa: salvata dopo ore

E’ caduta a terra procurandosi una grave frattura che non le permetteva di muoversi. Ha rischiato la vita un’anziana donna di Aprilia, salvata solo grazie alla chiamata che è riuscita ad effettuare ad una vicina di casa che ha immediatamente allertato il 118. Sul posto, però, coadiuvati dalla Polizia Locale, come riporta Latina Oggi, agli occhi dei soccorritori si è palesata uno scenario oltre i limiti dell’emergenza sanitaria. L’anziana era infatti riversa a terra tra insetti e gli escrementi degli animati domestici che infestavano la casa, praticamente piena di ogni genere di rifiuti e vestiti vecchi. La donna, accumulatrice seriale, è ora in ospedale.