Aprilia, anziano truffato da un falso dentista per la protesi dentaria

Un uomo classe 1950 residente ad Aprilia in cura presso un dentista del posto dal 2018, si rivolge a lui per una protesi dentaria e dopo le visite del caso, gli viene chiesta la somma di euro 1.200,00. Il 74enne paga l’intero importo dilazionandolo nel tempo ed il giorno dell’appuntamento, fine aprile scorso, scopre che lo studio è chiuso e che il medico non risponde più alla chiamata.

Da accertamenti effettuati dalla locale Stazione dei Carabinieri, si è appurato che questo medico è un falso dentista identificato in un cittadino classe 45 e che già in passato era stato denunciato per analoghi motivi e al momento risulta irreperibile.

Lo stesso, allo stato, risulta indagato per le ipotesi di truffa ed esercizio abusivo di una professione.