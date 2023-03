Aprilia, area verde in memoria del Caporal Maggiore Massimo Di Legge

Venerdì mattina 30 marzo alle ore 11.30 l’area verde di via del Progresso ad Aprilia verrà intitolata alla memoria del Caporal Maggiore Massimo Di Legge , che insieme ad altri due militari italiani, morì in un incidente stradale il 23 settembre 2011, ad Herat in Afghanistan, durante una missione di pace.

Il Comune ed i cittadini di Aprilia, vogliono esprimere la loro vicinanza alla famiglia ed il cordoglio per la perdita di giovani militari italiani in missione all’estero per la pace. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Antonio Terra, i rappresentanti delle forze dell’ordine, una rappresentanza dell’esercito italiano i familiari di Di Legge e le associazioni Combattentistiche e d’Arma