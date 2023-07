Aprilia, armato di coltello rapina l’Eurospin di via Carroceto

Entra a volto coperto nel supermercato Eurospin di via Carroceto ad Aprilia e armato di coltello si fa consegnare tutto l’incasso. E’ accaduto ieri sera poco prima dell’orario di chiusura, la cassiera minacciata dall’uomo con il coltello non ha potuto far altro che consegnare l’incasso.

Una volta preso il bottino il malvivente si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale che hanno già acquisito testimonianze ed immagini di videosorveglianza per riuscire a rintracciare il responsabile.