Aprilia, armato di taglierini semina il panico al supermercato: denunciato

Momenti di tensione nella serata di lunedì 3 novembre ad Aprilia, dove un uomo in forte stato di agitazione ha creato scompiglio all’interno di un supermercato, minacciando il personale e danneggiando parte dell’arredo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – armato di due taglierini poi sequestrati dagli agenti – avrebbe avuto un acceso diverbio con alcuni dipendenti e con un poliziotto fuori servizio intervenuto per calmarlo. Dopo aver proferito frasi minacciose e provocato danni al punto vendita, è uscito all’esterno, dove è stato subito individuato e bloccato dalla pattuglia del Commissariato di Aprilia.

Nonostante i tentativi di sottrarsi al controllo, il soggetto è stato immobilizzato e accompagnato in ufficio per gli accertamenti. Dagli approfondimenti è emerso che si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti di polizia.

Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.