Aprilia, armi da guerra, esplosivi e oltre 4 kg di cocaina: due arresti

Mitragliatore, pistole rubate, esplosivi artigianali e oltre 4 chili di cocaina: è il bilancio di un’importante operazione condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e della Stazione di Campoverde, che ha portato all’arresto di due uomini del posto, di 25 e 49 anni.

L’indagine è partita da una serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti del 25enne. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina, crack e della chiave di un’auto sospetta. All’interno del veicolo, nascosto dietro l’autoradio, un vano segreto conteneva oltre 1 kg di cocaina, cinque pistole (due risultate rubate), un silenziatore, un mitragliatore a raffica e oltre 60 munizioni.

La perquisizione si è poi estesa a un appartamento legato al 49enne, dove i militari hanno rinvenuto altri 3 kg di cocaina già confezionata, tre ordigni esplosivi artigianali ad alto potenziale, un giubbotto antiproiettile e denaro in contanti.

Nel corso della stessa operazione, è stato denunciato anche un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cocaina e materiale per il confezionamento, dopo essere stato visto in compagnia del 25enne poco prima del blitz.

Gli esplosivi saranno fatti brillare dagli artificieri del Comando Provinciale di Roma, mentre armi e droga verranno sottoposte ad analisi balistiche e di laboratorio. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Latina. Le indagini proseguono per far luce su eventuali collegamenti con recenti episodi di violenza e traffici illeciti sul territorio.