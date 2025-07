Aprilia, armi e droga in casa: 55enne arrestato

Ad Aprilia é stato arrestato in flagranza di reato, un 55enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e possesso illegale di armi.

I Carabinieri all’esito di controlli mirati, finalizzati all’attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, che ha permesso ai militari dell’Arma dei Carabinieri di ritrovare nella sua disponibilità due carabine, di cui una di fabbricazione americana cal. 223, che da più approfonditi accertamenti è risultata denunciata smarrita nel settembre del 2023 in Roma, mentre l’altra, di fabbricazione tedesca, ad aria compressa, con potenza superiore ai 7,5 joule e priva di segni distintivi utili ad accertarne la provenienza, nonché 92 proiettili cal. 223. Dalla perquisizione sono stati trovati inoltre, più di 1.700 kg. di marijuana.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, la sostanza stupefacente sequestrata, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative. Per quanto riguarda le armi sono in corso approfondimenti investigativi, precisando che saranno condotti, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, accertamenti balistici per stabilire l’eventuale utilizzo delle armi in pregressi eventi reato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.