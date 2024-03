Aprilia, armi in casa e in macchina senza permessi: arrestato

Fermato dai carabinieri di Cisterna durante il servizio ad alto impatto in atto nella provincia di Latina, è stato trovato in auto con una pistola modificata e due coltelli. L’agitazione dell’uomo, un incensurato di Aprilia, è stata la molla per allertare i militari che hanno predisposto così il controllo domiciliari. A casa l’uomo aveva altre pistole e due fucili. Scattano le indagini mentre per lui sono scattate immediate le manette perché non aveva alcuna licenza per il possesso delle armi da fuoco.