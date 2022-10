Ad Aprilia é stato arrestato un 43enne di Nettuno, con precedenti, per possesso di 25 grammi di cocaina.

Si é concluso il blitz antidroga, mirato sul territorio, dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio. Nell’operazione é stato arrestato un 43enne, dopo che durante la perquisizione é stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, pronte per essere vendute.