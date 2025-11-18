Aprilia, arrestato in Marocco Patrizio Forniti: finisce la latitanza del boss dell’operazione “Assedio”

La fuga di Patrizio Forniti, il latitante del filone apriliano dell’operazione “Assedio”, è finita a Casablanca. Il 14 novembre 2025 la Gendarmeria Reale marocchina ha arrestato lui e la compagna Monica Montenero, entrambi ricercati dal 3 luglio 2024 dopo la mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma.

Forniti, inserito nell’elenco dei “latitanti pericolosi”, è ritenuto il capo dell’organizzazione mafiosa emersa dalla maxi–indagine della Direzione Investigativa Antimafia di Roma, che aveva portato all’arresto di 25 persone e allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Aprilia, coinvolgendo anche l’allora sindaco Lanfranco Principi.

La coppia è stata fermata mentre viaggiava con falsi passaporti svizzeri. La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha già avviato le procedure di estradizione.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla cooperazione internazionale: il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale (progetto I-CAN) e l’Esperto per la sicurezza dell’Ambasciata d’Italia a Rabat della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga hanno affiancato le autorità marocchine nelle attività che hanno portato alla cattura.