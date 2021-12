Aprilia, arrestato per ripetuti maltrattamenti in famiglia

Un cittadino rumeno è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aprilia per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P di Latina dopo una serie di serrate indagini.

L’indagato ha fatto emergere un’assoluta incapacità di autocontrollo che lo induce a

compiere gesti come quello per il quale si procede. Già sottoposto a misura cautelare del

divieto di avvicinamento alla moglie per fatti contestati come commessi dal febbraio 2020

fino al 3 novembre 2020, a questi sono seguite altre aggressioni con episodi significativi

avvenuti il 26 novembre 2021 e 7 settembre 2021 con condotte non episodiche ma abituali

tali da integrare anche le aggravanti.

L’intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Aprila rientra nell’opera di

sensibilizzazione per i reati di violenza di genere per i quali il Comandante Provinciale Col.

Lorenzo D’Aloia ed il Comandante del Reparto Territoriale Ten. Col. Paolo Guida hanno

sottolineato particolare attenzione per l’incolumità e la sicurezza delle vittime.