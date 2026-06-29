Aprilia, arrestato un 44enne: il domicilio indicato era quello del complice

Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 44 anni, senza fissa dimora, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma.

Il controllo è scattato durante un servizio di pattugliamento del territorio. Dagli accertamenti svolti dai militari è emerso che nei confronti dell’uomo era stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Aprilia, con l’obbligo di restare presso il domicilio nelle ore notturne.

Il provvedimento è legato a un furto commesso ad Aprilia lo scorso 25 maggio, episodio per il quale il 44enne è ritenuto responsabile in concorso con un’altra persona.

Al momento dell’esecuzione della misura, però, i Carabinieri hanno verificato che il domicilio indicato dall’indagato non era idoneo: l’uomo aveva infatti fornito come indirizzo quello dell’abitazione del presunto complice nel furto.

Per questo motivo i militari hanno proceduto all’arresto. Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Latina, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.