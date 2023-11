Aprilia, arriva il comico Giovanni Vernia al Teatro Europa

Appuntamento al 26 gennaio al Teatro Europa di Aprilia con il comico Giovanni Vernia con lo spettacolo “Capa Fresca”. Il tour è prodotto, organizzato e distribuito da Top Agency e Ventidieci.

Vernia è già molto conosciuto dagli amanti di Zelig. La sua specialità è ironizzare su ogni stortura del paese: tutto diventa incredibilmente pretesto per ridere: dalla sanità, vissuta in prima persona in seguito alla rottura di un piede, all’odio social, alla tv, alle ultime manie degli italiani in fatto di sport, di svago, di gusti musicali, dei personaggi più in voga. Un nuovo spettacolo ricco di ironia, di satira di costume, di parodie, imitazioni, musica ed energia, mai volgare, sono tutti gli ingredienti ai quali il poliedrico artista ci ha già abituato sia nei precedenti spettacoli sia tutti i giorni nel suo show radiofonico.