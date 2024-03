Aprilia, arriva la masterclass con Brancale ”frittura creativa”

Ad Aprilia arriva “Frittura Creativa”, una Masterclass con Serena Brancale all’ Isola degli Artisti. L’evento si terrà domenica 7 aprile dalle 15 alle 19 in via Pontinia 47 e la classe sarà di massimo 25 persone, preferibilmente maggiorenni. Il costo a persona è di 80 euro. Si consiglia di portare un paio di auricolari o cuffie per ascoltare la musica tramite il proprio smartphone.

Dalle 15:00 alle 17:00

SCRITTURA DI GRUPPO DI UN BRANO INEDITO

Nel pomeriggio, si lavorerà sulla scrittura collettiva di una canzone inedita. Unendo le nostre menti creative, si esploreranno le varie fasi del processo di composizione, dalla creazione del testo all’arrangiamento musicale. Si utilizzerà nuovamente il loop ed altri strumenti per sperimentare le nostre idee, trasformandole in melodie coinvolgenti e significative. Questa sessione offrirà un’opportunità unica di collaborazione e di esplorazione creativa.

Dalle 17:00 alle 19:00

LIVE PERFORMANCE FINALE

La giornata si concluderà con una live performance emozionante, dove si avrà l’opportunità di esibire l’inedito creato durante il corso o un esercizio studiato in classe. Inoltre, si realizzerà a cappella un’armonizzazione corale di un brano tradizionale Gospel, mettendo in pratica le tecniche apprese durante la giornata e creando un’esperienza musicale indimenticabile per tutti i partecipanti.