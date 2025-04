Aprilia, arriva una commissione straordinaria tutta al femminile

Dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Aprilia, deciso dal Consiglio dei Ministri per accertati condizionamenti della criminalità organizzata, sarà una commissione straordinaria a guidare l’Ente per i prossimi 18 mesi. Alla sua guida è stata designata la prefetta Vincenza Filippi, affiancata dalla vice prefetta Enza Caporale e dalla dirigente del Ministero dell’Interno Rita Guida. L’insediamento ufficiale avverrà non appena il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmerà il decreto di scioglimento.

La nuova gestione commissariale, tutta al femminile, accompagnerà il Comune fino alle elezioni amministrative previste per la fine del 2027. Le tre componenti vantano esperienze significative nella gestione di enti locali: la prefetta Filippi ha già operato come commissario straordinario in diversi comuni, mentre la Caporale è figura nota nel territorio pontino per il suo recente incarico in quel di Cisterna di Latina.

Come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, fino al completamento dell’iter formale resta in carica l’attuale commissario straordinario Paolo D’Attilio, che ha amministrato Aprilia negli ultimi dieci mesi. Con l’insediamento della nuova Commissione, anche lui lascerà l’incarico.